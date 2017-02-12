Фуркад стал победителем гонки преследования ЧМ-по биатлону, Пидручный и Семенов - в Топ-15

В австрийском Хохфильцене завершилась очередная гонка чемпионата мира по биатлону, где в мужском преследовании украинец Дмитрий Пидручный улучшил свой результат в спринте на 14 позиций позиций, поднявшись с 28-го на 14-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Пидручный допустил один промах на стрельбе (четыре огневых рубежа, 20 выстрелов) и, в итоге, отстал от победителя на 1 минуту 43,2 секунды - 14-е место.

Читайте такжеМеркушина попала в восьмерку сильнейших гонки преследования ЧМ по биатлонуСеменов поднялся на 26 позиций, с 41-й на 15-ю - 1 минуты 43,6 секунды (1). Немного улучшил свои позиции и Александр Жирный - с 58-го на 45-е место - з минуты 46,6 секунды (2).

Чемпионом мира в этой гонке стал француз Мартен Фуркад с результатом 30 минут 16,9 секунды (1). Серебро у норвежца Йоханнеса Бё - 22,8 секунды отставания (3), бронза - у его соотечественника Оле Эйнара Бьорндалена - 25,6 секунды отставания (1).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по биатлону-2017 проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.