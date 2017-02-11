Украинские биатлонисты не попали в 20-ку сильнейших спринта Чемпионата мира

В австрийском Хохфильцене завершилась третья гонка чемпионата мира по биатлону, где в мужском спринте украинские биатлонисты не сумели попасть в число 20-ти лучших спортсменов, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучший из наших Дмитрий Пидручный занял 28-е место. Спортсмен допустил 2 промаха на огневых рубежах - по одному на лежке и стойке, отстав от лидера на 1 минуту 26,1 секунды.

Читайте такжеМеркушина попала в десятку лучших спринта ЧМ по биатлонуНа 41-м месте закончил гонку Сергей Семенов (3 промаха в стойке) - 1 минута 40,3 секунды отставания, на 58-м - Александр Жирный (2 промаха в лежке) - 2 минуты 09,8 секунды отставания, на 73-м - Владимир Семаков (0+2) с 2 минутами 43, секундами отставания.

Чемпионом мира в этом виде программы стал Бенедикт Долль из Германии, преодолевший дистанцию за 23 минуты 27,4 секунды (0 промахов). На втором месте Йоханес Бё из Норвегии с минимальным отставанием о 0,7 секунды (0). На 23,1 секунды от победителя отстал француз Мартен Фуркад (2 промаха).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по биатлону проходит в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля.