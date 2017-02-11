Свитолина принесла второе очко сборной Украины в матче Fed Cup с Австралией

В Харькове завершился второй поединок матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия, в котором Элина Свитолина обыграла Эшли Барти, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Украинка неожиданно испытала проблемы в первом сете. Проигрывая с самого начала 0:3, наша спортсменка так и не смогла отыграть фору соперницы до конца партии - 4:6. Из двух "брейков" соперницы Свитолина сумела вернуть только один.

Читайте такжеЛеся Цуренко принесла первое очко сборной Украины в матче Fed Cup с АвстралиейПерелом наступил в начале второй партии, когда после счета 0:1 украинка выиграла 11 геймов подряд и предопределила судьбу матч в целом - 6:1, 5:0. Затем украинка отдала сопернице два гейма подряд, но выиграла поединок - 6:2.

Такм образом, счет после первого дня матча 2:0 пользу сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, матч Кубка Федерации Украина - Австралия проходит в Харькове 11-12 февраля.