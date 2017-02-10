Олеся Повх выиграла 60-метровку на легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF (видео)
22:53, 10 февраля 2017Другое
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Украинка выиграла на престижных соревнованиях в Берлине.
Олеся Повх выиграла турнир в Берлине с лучшим результатом сезона / chfla.org.ua
Украинка Олеся Повк выиграла соревнования в беге на 60 метров на престижном легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF в Берлине, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка пробежала дистанцию за 7.14 секунды, показав персональный лучший результат сезона.
2-е место заняла Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара с результатом 7.19 секунды, 3-е место Гина Лукенкемпер из Германии - 7.24 секунды.
Как сообщал УНИАН, ранее в нынешнем зимнем сезоне Повх выиграла турниры в Дюссельдорфе (Германия) и Мондивилле (Франция).
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