Леся Цуренко сыграет в первом поединке матча Кубка Федерации Украина - Австралия

В Харькове состоялась жеребьевка матча первого раунда Мировой группы II Кубка Федерации Украина - Австралия, согласно которой в составе сборной Украины первой на корт выйдет Леся Цуренко, сообщает Большой теннис Украины.

Соперницей 54-й ракетки мира Цуренко будет Дарья Гаврилова (26). Счет личных встреч между украинкой и австралийкой 3:0 в пользу Цуренко. В последний раз они встречались на турнире в Стамбуле в 2015-м году и Цуренко выиграла со счетом 7:6, 3:6, 6:3.

Читайте такжеСвитолина вошла в восьмерку лучших чемпионской гонки WTAЗатем на корт выйдут Элина Свитолина (Украина, 13) и Эшли Барти (Австралия, 156), которые проведут первый очный поединок.

В воскресенье соперницы поменяются парами - Свитолина против Гавриловой и Цуренко против Барти.

На заключительный пятый парный матч заявлены Ольга Савчук / Надежда Киченок против Кейси Деллакуа / Эшли Барти.

Как сообщал УНИАН, матч Кубка Федерации Украина - Австралия пройдет 11-12 февраля в харьковском Дворце спорта "Локомотив".