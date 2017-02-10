Меркушина попала в десятку лучших спринта ЧМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене завершилась спринтерская гонка у женщин Чемпионата мира по биатлону, в которой украинка Анастасия Меркушина сумела замкнуть десятку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка отлично отработала на огневых рубежах, не допустив ни единого промаха. А вот по скорости она уступила победительнице гонки 55,3 секунды.

Читайте такжеРоссиянка Глазырина отстранена от участия в Чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене Юлия Джима допустила 2 промаха и заняла 22-е место - 1 минута 16,2 секунды отставания. Елена Пидгрушная допустила 1 промах, но заняла итоговое 34-е место - 1 минута 40 секунд отставания, Валентина Семеренко допустила 4 промаха (три на стрельбе стоя) и заняла итоговое 80-е место - 3 минуты 00,3 секунды отставания.

Чемпионкой мира стала Габриэла Коукалова (Чехия) с результатом 19 минут 12,6 секунды. 2-е место у Лауры Дальмайер (Германия) +4,0 секунды отставания, третья - Анаис Шевалье (Франция) +25,1 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины заняла 5-е место в смешанной эстафете.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.