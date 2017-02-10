Двукратный олимпийский чемпион по волейболу Поярков скончался в день своего 80-летия

В Харькове в день своего 80-летнего юбилея умер двукратный олимпийский чемпион по волейболу Юрий Поярков, сообщает Xsport.

За время своей спортивной карьеры Юрий Михайлович стал двукратным олимпийским чемпионом (Токио-1964, Мехико-1968), также был бронзовым призером Олимпиады (Мюнхен-1972).

Кроме того, Поярков дважды выигрывал чемпионат мира (1960, 1962), был обладателем Кубка мира-1965, дважды побеждал на чемпионатах Европы и становился чемпионом СССР в 1967 году.

В 2007 году Юрий Поярков был включён в Книгу рекордов Гиннесса (три олимпийские медали на трёх Олимпиадах, в том числе две золотые).