Двукратный олимпийский чемпион по волейболу Поярков скончался в день своего 80-летия
16:09, 10 февраля 2017Другое
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Юрия Поярков выигрывал золото Игр в 1964 и 1968 годах.
Поярков выиграл три медали на трех Олимпиадах подряд / xsport.ua
В Харькове в день своего 80-летнего юбилея умер двукратный олимпийский чемпион по волейболу Юрий Поярков, сообщает Xsport.
За время своей спортивной карьеры Юрий Михайлович стал двукратным олимпийским чемпионом (Токио-1964, Мехико-1968), также был бронзовым призером Олимпиады (Мюнхен-1972).
Кроме того, Поярков дважды выигрывал чемпионат мира (1960, 1962), был обладателем Кубка мира-1965, дважды побеждал на чемпионатах Европы и становился чемпионом СССР в 1967 году.
В 2007 году Юрий Поярков был включён в Книгу рекордов Гиннесса (три олимпийские медали на трёх Олимпиадах, в том числе две золотые).
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