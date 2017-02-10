Россиянка Глазырина отстранена от участия в Чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил россиянку Екатерины Глазырину от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга, сообщается на официальном сайте IBU.

В IBU ссылаются на доклад Независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Макларена, где была упомянута россияская биатлонистка,

Читайте такжеCборная России избежала дисквалификации с международных соревнований по биатлону9 декабря IBU создал рабочую группу для оценки доклада и изучения имеющихся документов. Союз инициировал получение дополнительных данных в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Собрав дополнительную информацию и документацию, рабочая группа пришла к выводу, что необходима временная дисквалификация из-за того, что нескольких образцов пробы возможн содержали запрещенные вещества.

Кроме того, результаты допинг-контроля под руководством российской РУСАДА, возможно, были подделаны,

Исполнительный совет IBU на своем заседании сегодня поддержал предложение временно приостановить выступления Глазыриной. Это решение немедленно вступает в силу с 10 февраля 2017 года. Оно остается в действии до принятия окончательного решения IBU о том, совершила ли спорстменка нарушение антидопинговых правил.

Глазырина и Союза биатлонистов России были проинформированы о временной дисквалификации. Спортсменка также имеет возможность инициировать предварительные слушания по этому делу.