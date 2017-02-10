Руслан Дмитренко и Алина Шух признаны лучшими легкоатлетами января в Украине

Пятиборка Алина Шух и Руслан Дмитренко, который специализируется на спортивной ходьбе, признаны лучшими легкоатлетами Украины в январе, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

У мужчин лучшим был признан Руслан Дмитренко, который победил в Киеве на соревнованиях «Рождественские старты» с третьим результатом сезона в Европе по спортивной ходьбе на 5000 метров - 19.24,6, с ручным секундомером).

Читайте такжеЧетверо украинцев победили на легкоатлетических соревнованиях во ФранцииУ женщин вне конкуренции была Алина Шух. Всех поразила ее победа в Запорожье на командном чемпионате Украины в пятиборье с юниорским мировым рекордом и лучшим результатом сезона в мире (4550 очков). Также в прошлом месяце Алина выиграла Мемориал Демьянюка по прыжкам в высоту (1.86).

Что интересно, в 2016-м Руслан и Алина также были признаны лучшими легкоатлетами первого месяца года.

Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.