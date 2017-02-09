Полиция австрийского Хохфильцена искала допинг у сборной Казахстана по биатлону накануне Чемпионата мира

Накануне, в отеле, где расположилась сборная Казахстана по биатлону во время Чемпионата мира по биатлону состоялся обыск, сообщает Sport.ua.

Полиция обнаружила в номерах, где проживают представители команды, медикаменты, которые были немедленно изъяты. Поводом для обыска стало то, что на помойке одной из автозаправочных станций вблизи отеля обнаружили упаковки из-под медицинских препаратов.

Как сообщил пресс-секретарь сборной Казахстана Манас Усенов, команда Казахстана предоставила все необходимые документы в отношении препаратов, которые используются для поддержания здоровья и физических кондиций атлетов. Все эти документы свидетельствуют о том, что медикаменты – вполне легальные, среди них нет запрещенных препаратов.

Читайте такжеМеждународный союз биатлонистов может сократить квоты для сборных, чьи спортсмены попались на допингеПо требованию Международного Союза биатлонистов, казахстанские атлеты согласились сдать анализы крови и мочи и теперь ожидают результаты этого исследования. Представитель местной полиции сообщил, что IBU тесно сотрудничает с уголовным департаментом. Он также отметил, что расследование еще не закончено и нет пока оснований говорить, что имело место спортивное преступление.

Вполне может быть, что тревога ложная. Полиция в Европе часто проводит обыски в расположении спортивных команд, выявляя упаковки из-под лекарств на помойках.

В любом случае, атлеты Казахстана допущены к участию в сегодняшней смешанной эстафете. Относительно их дальнейшего участия в чемпионате можно будет говорить только после получения результатов допинг-тестов.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по биатлону пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.