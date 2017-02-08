Российскую Тюмень лишили ЧМ по биатлону 2021 года - СМИ

Чемпионат мира 2021 года по биатлону не пройдет в Тюмени, сообщает немецкий журналист ZDF Нильс Кабен в совем Twitter.

Подробности о принятии такого решения он не сообщает.

Вместе с тем, решение может быть принято в рамках санкций против сборной России, чьи спортсмены регулярно и в большом количестве попадаются на применении допинга.

Читайте такжеБолее 170 биатлонистов подписали обращение к IBU с требованием принять решительные меры по допинг-скандалу с участием РоссииИзвестно, что сегодня, накануне старта Чемпионат мира-2017 в австрийском Хохфильцене, проходит Конгресс IBU (Международного союза биатлонистов), Именно этот орган может принимать подобные решения.

Тюмень была выбрана местом проведения мирового первенства 2021 года на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), состоявшемся в Кишиневе (Молдова) 4 сентября 2016 года.