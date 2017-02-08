Сборная Украины попала в десятку сильнейших общекомандного зачета Универсиады

В Алматы (Казахстан) завершилась зимняя Универсиада, где сборная Украины завоевала 9 наград и вошла в 10-ку сильнейших общекомандного зачета, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету украинских спортсменов-студентов 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы.

Читайте такжеБиатлонистка Белкина принесла Украине первое золото УниверсиадыВ последний день соревнований наши спортсмены участвовали в лыжной гонке на 30 км. у мужчин, где лучший результат показал Алексей Красовский, занявший 6-е место. Дистанцию он преодолел за 1 час 22 минуты 28.4 секунды, отстав от чемпиона Универсиады в этом виде программы Дмитрия Ростовцева из России на 2 минуты 50.9 секунды.

Победителем Универсиады в общем зачете стала команда России - 29-27-15, 71. На втором месте хозяева соревнований из Казахстана (11-8-17, 36), на третьем - команда Южной Кореи (11-5-5, 21).

Как сообщал УНИАН, 28-я зимняя Универсиада Алматы-2017 проходила с 29 января по 8 февраля.