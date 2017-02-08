Долгополов проиграл в первом круге теннисного турнира в Эквадоре

В Кито (Эквадор) состоялся матч первого круга теннисного турнира Ecuador Open серии АТР-250, где украинец Александр Долгополов проиграл Радживу Раму из США, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:7(4), 3:6.

Читайте такжеДолгополов выбыл из борьбы во втором круге Australian OpenУкраинец уверенно провел первый сет, который выиграл со счетом 6:3. Также Долгополов имел шансы на успех во второй партии, которую довел до тай-брейка. Но, в решающем гейме он выиграл только четыре розыгрыша мяча.

В третьей решающей партии уже Рам перехватил инициативу и диктовал свои условия, выиграв со счетом 6:3.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе Илья Марченко выиграл стартовый матч на турнире в Монпелье у француза Квентина Гали. Во втором раунде наш теннисист сыграет с победителем встречи Миша Зверев (Германия) - Кенни де Шеппер (Франция).