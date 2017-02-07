Матч "Химика" в волейбольном еврокубке не состоится из-за неявки соперника
17:48, 07 февраля 2017Другое
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Соперник не приехал в город в Одесской области.
"Химик" может попасть в четвертьфинал Кубка ЕКВ без игры, из-за неявки соперника / cev.lu
Первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) «Химик» - «Визура» не состоится в назначенный срок в связи с неявкой соперника из Сербии, сообщает официальный сайт южненцев.
Игра должна была состояться в Южном 7 февраля и начатся в 18.00.
Окончательное решение по этому матчу будет принято комиссией по еврокубкам ЕКВ.
Таким образом, следующий матч «Химик» сыграет 11 февраля с тернопольской «Галычанкой» в финале Кубка Украины. Матч начнется в 14.30 в Киеве.
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