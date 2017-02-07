Матч "Химика" в волейбольном еврокубке не состоится из-за неявки соперника

Первый матч 1/8 финала Кубка ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) «Химик» - «Визура» не состоится в назначенный срок в связи с неявкой соперника из Сербии, сообщает официальный сайт южненцев.

Игра должна была состояться в Южном 7 февраля и начатся в 18.00.

Окончательное решение по этому матчу будет принято комиссией по еврокубкам ЕКВ.

Таким образом, следующий матч «Химик» сыграет 11 февраля с тернопольской «Галычанкой» в финале Кубка Украины. Матч начнется в 14.30 в Киеве.