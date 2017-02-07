Марчено вышел во второй круг теннисного турнира в Монпелье

В Монпелье (Франция) завершился матч первого круга теннисного турнира Open Sud de France, где украинец Илья Марченко обыграл местного теннисиста Квентина Гали, сообщается в официальном Twitter соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Украинец сделал по одному брейку в каждой из двух партий. При этом, Марченко настолько уверенно подавал, что соперник не имел ни одного брейка за весь матч. Соперники провели на корте 1 час 16 минут.

Наш теннисист одержал первую победу в сезоне-2017, так как ранее на турнирах в катарской Дохе и австралийских Сиднее и Мельбурне проигрывал в первых же матчах и выбывал мз борьбы.

Во втором раунде наш теннисист сыграет с победителем встречи Миша Зверев (Германия) - Кенни де Шеппер (Франция).

Турнир Open Sud de France в Монпелье проходит с 5 по 12 февраля.