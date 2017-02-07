Украинская биатлонистка Бондарь завоевала серебро Универсиады в масс-старте

В Алматы (Казахстан) завершился розыгрыш медалей предпоследнего дня соревнований Универсиады, где в биатлонном масс-старте среди женщин серебро завоевала украинка Яна Бондарь, сообщает официальный сайт соревнований.

В гонке с учавстием 30-ти лучших биатлонисток Универсиады Бондарь заняла 2-е место, преодолев дистанцию в 12,5 км. с четырьмя огневыми рубежами за 37 минут 17.7 секунды (отставание от победительницы в 1 минуту 02.3 секунды). Украинка ни разу не промахнулась на двух стрельбах лежа, а на "стойке" сначала допустила три промаха, а затем еще два - 5 штрафных кругов.

Читайте такжеУкраинские биатлонисты завоевали бронзу Универсиады в смешанной эстафетеПобедительница гонки Галина Вишневская преодолела дистанцию за 36 минут 15.4 секунды (1 промах). 3-е место и бронзовая медаль на счету Ларисы Куклиной из России - 1 минута 31,1 секунды отставания (2 промаха).

Украинка Надежда Белкина заняла 6-е место, Мария Кручова - 9-е, Юлия Бригинец - 10-е. Яна Пустовалова сошла с дистанции после 3-го огневого рубежа.

Таким образом, на счету сборной Украины 9 наград - 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Команда занимает 10-е место в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, 28-я зимняя Универсиада Алматы-2017 проходит в Казахстане с 29 января по 8 февраля.