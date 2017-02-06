Российских легкоатлетов не допустят на международную арену до ноября

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) не допустит российских легкоатлетов к международным соревнованиям до ноября 2017 года, сообщается на официальном сайте организации.

«Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, Совет IAAF принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА. В российском спорте сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые не удовлетворяют критериям восстановления членства ВФЛА», — отмечается в заявлении IAAF.

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«ВФЛА не будет восстановлена, пока в полном объеме не заработает Российской антидопинговое агентство (РУСАДА). Если все будет идти согласно плану, РУСАДА будет восстановлена в ноябре 2017 года. Что означает, что мы не рекомендуем восстанавливать ВФЛА до этого момента», — заявил глава рабочей группа IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен.

Вместе с тем, 35 атлетов будут просить IAAF о выступлении под международным флагом, чтобы получить возможность соревноваться на ЧМ-2017 в августе в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, легкоатлеты РФ были отстранены от всех международных соревнований в ноябре 2015 года. В том числе, команда в полном составе пропустила Олимпиаду-2016 в Рио. Единственное исключение составила прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется в США. На Олимпиаде она заняла 9-е место.