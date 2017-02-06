Украинские теннисисты проведут первый матч Кубка Дэвиса-2017 против сборной Португалии

Сборная Украины начнет выступление в Кубке Дэвиса-2017 со второго раунда первой группы Евро-Африканской зоны (украинцы - вторые сеяные) с матча со сборной Португалии, сообщает Большой теннис Украины.

Это будет матч за право попасть в плей-офф Мировой группы.

В первом круге португальцы (в составе которых выступили Жоао Соуза и Гаштао Элиаш, отыграв одиночные встречи в пятницу и парный поединок в субботу) всухую обыграли сборную Израиля - 5:0.

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Счет в личном противостоянии сборных: 2-1 в пользу украинцев. Наша команда обыграла португальцев в 2000-м году в Киеве (4:1), уступил сопернику в 2001-м году в гостях (2:3) и выиграла в 2008-м году в Днепропетровске со счетом 5:0.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины потерпела поражение в плей-офф Мировой группы в матче с японцами в сентябре 2016-го года и по итогам сезона замкнула 20-ку сильнейших в рейтинге наций.