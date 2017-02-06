Тренерский совет ФЛАУ утвердил Декларацию о неприемлемости допинга

По инициативе президента Федерации легкой атлетики Украины Игоря Гоцула и вице-президента ФЛАУ и председателя Комиссии юридических производств ФЛАУ Фиделя Тимченко состоялось собрание тренерского совета Федерации, где был разработан и утвержден текст Декларации о неприемлемости допинга, сообщает официальный сайт ФЛАУ.

Присутствующие на тренерском совете обсудили вопросы антидопинговой деятельности в украинской легкой атлетике и сошлись на мнении о необходимости декларирования своей позиции по этому вопросу.

Тренерский состав призвал всех тренеров, судей, врачей, массажистов и других специалистов, участвующих в подготовке спортсменов, присоединиться к этой Декларации.

На данный момент свои подписи под Декларацией поставили Президент ФЛАУ Игорь Гоцул, вице-президент ФЛАУ, председатель комиссии юридических производств ФЛАУ Фидель Тимченко, государственный тренер Мінмолодьспорту по легкой атлетике Вячеслав Тиртишник, главный тренер сборной Украины по легкой атлетике (метания) Максим Островский, главный тренер сборной Украины по легкой атлетике (выносливость) Сергей Романчук, старший тренер сборной Украины по легкой атлетике (выносливость) Юрий Рикалов.

Список подписантов постоянно обновляется.