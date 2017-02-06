Началось голосование за лучшего спортсмена и спортсменку 2016-го года

Национальный олимпийский комитет Украины открыл голосование в рубрике "Народный выбор" за лучшего спортсмена и спортсменку 2016-го года, сообщается на сайте НОК.

В этой номинации победителя будут выбирать болельщики и любители спорта. Именно от их голоса будет зависеть, кто станет лучшим спортсменом и лучшей спортсменкой 2016 года.

Сделать свой выбор можно на официальном сайте НОК Украины и в группах НОК Украины/Олимпийская команда в социальных сетях: «Вконтакте», «Facebook» и «Google+».

Голосование продлится с 6 по 15 февраля включительно.

Победитель получит свой приз в рамках церемонии "Герои спортивного года", где "Народный выбор" является одной из номинаций.

«Герои спортивного года» – это национальный спортивный «Оскар», призванный определить и наградить лучших спортсменов, тренеров, команды, специалистов по всем видам спорта.

Выбирает лучших, путем тайного голосования, - Украинская Академия спорта, в которую входят легенды спорта, которые уже закончили свои активные выступления, но навсегда оставили выдающийся след в олимпийской истории.

Претенденты в номинации

«Лучший спортсмен года»-2016:

*Фамилии подаются в алфавитном порядке

АБРАМЕНКО Александр – победитель Кубка мира и обладатель Малого Хрустального Глобуса по фристайлу (лыжная акробатика)

БЕЛЕНЮК Жан – серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы по греко-римской борьбе (85кг)

БОНДАРЕНКО Богдан – бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту)

ВЕРНЯЕВ Олег – чемпион и серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях, в многоборье), чемпион и серебряный призер чемпионата Европы (опорный прыжок, упражнения на брусьях)

КУЛИШ Сергей – серебряный призер Олимпийских игр по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10м)

СЕМЕНОВ Серий – бронзовый призер чемпионата мира по биатлону (спринт), обладатель Малого Хрустального Глобуса (индивидуальные гонки)

ТИМОЩЕНКО Павел – серебряный призер Олимпийских игр по современному пятиборью;

ЧЕБАН Юрий – чемпион Олимпийских игр по гребле на каноэ (200 м)

Претенденты в номинации

«Лучшая спортсменка года»-2016:

*Фамилии подаются в алфавитном порядке

БАСОВА Любовь – чемпионка Европы по велотреку (кейрин), призер этапов Кубка мира;

ДЕХА Ирина – чемпионка Европы по тяжелой атлетике (75кг);

КОСТЕВИЧ Елена – чемпионка Европы по пулевой стрельбе, бронзовый призер Финала Кубка мира (пневматический пистолет);

МАРЧЕНКО Вероника – чемпионка Европы по стрельбе из лука в индивидуальном и командном первенствах;

ПРИЩЕПА Наталья – чемпионка Европы по легкой атлетике (бег на 800м);

ПРОКОПЧУК Юлия – чемпионка Европы по прыжкам в воду (вышка, 10м);

РИЗАТДИНОВА Анна – бронзовая призерка Олимпийских игр, бронзовая призерка чемпионата Европы по художественной гимнастике;

ХАРЛАН Ольга – серебряная призерка Олимпийских игр по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер в индивидуальном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальном и командном первенствах.