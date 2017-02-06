Объявлен состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

В составе команды будет 10 спортсменов.

В понедельник был обнародован состав сборной Украины на чемпионат, сообщает Федерация биатлона Украины. В составе представлены 10 спортсменов. Женщины: Юлия Джима Елена Пидгрушная Анастасия Меркушина Ирина Варвинец Валя Семеренко Читайте такжеЖенская сборная Украины по биатлону поднялась на 3-ю строчку в зачете Кубка наций Мужчины: Сергей Семенов Артем Прима Дмитрий Пидручный Владимир Семаков Александр Жирный Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2017 пройдет с 9 по 19 февраля в Хохфильцине (Австрия).

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