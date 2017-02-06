Объявлен состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

14:34, 06 февраля 2017
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В составе команды будет 10 спортсменов. 

В составе сборной Украины на чемпионат мира едет 10 спортсменов / biathlon.com.ua

В понедельник был обнародован состав сборной Украины на чемпионат, сообщает Федерация биатлона Украины.

В составе представлены 10 спортсменов.

Женщины:

 Юлия Джима

 Елена Пидгрушная

 Анастасия Меркушина

 Ирина Варвинец

 Валя Семеренко

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Мужчины:

 Сергей Семенов

 Артем Прима

 Дмитрий Пидручный

 Владимир Семаков

 Александр Жирный

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2017 пройдет с 9 по 19 февраля в Хохфильцине (Австрия). 

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