Объявлен состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону
14:34, 06 февраля 2017Другое
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В составе команды будет 10 спортсменов.
В составе сборной Украины на чемпионат мира едет 10 спортсменов / biathlon.com.ua
В понедельник был обнародован состав сборной Украины на чемпионат, сообщает Федерация биатлона Украины.
В составе представлены 10 спортсменов.
Женщины:
Юлия Джима
Елена Пидгрушная
Анастасия Меркушина
Ирина Варвинец
Валя Семеренко
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Мужчины:
Сергей Семенов
Артем Прима
Дмитрий Пидручный
Владимир Семаков
Александр Жирный
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2017 пройдет с 9 по 19 февраля в Хохфильцине (Австрия).
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