Свитолина вошла в восьмерку лучших чемпионской гонки WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в восьмерку сильнейших теннисисток чемпионской гонки WTA, сообщает Isport.

В этом рейтинге учитываются результаты только за нынешний сезон.

Украинка совершила скачок с 17-го на 8-е место. В ее активе сейчас 595 очков.

В обычном рейтинге WTA (учитываются результаты за последние 52 недели) украинка сохранила 13-е место.

Если же Свитолина удержится в восьмерке рейтинга до конца сезона, то она сыграет на главном старте сезона – Итоговом турнире в Сингапуре.

Чемпионская гонка WTA

1) Серена Уильямс (США) – 2030

2) Винус Уильямс (США) – 1331

3) Йоханна Конта (Великобритания) – 1010

4) Каролина Плишкова (Чехия) – 900

5) Коко Вандевей (США) – 835

6) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) – 823

7) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 615

8) Элина Свитолина (Украина) – 595

Как сообщал УНИАН, накануне украинка выиграла турнир в Таиланде, где была первой сеянной согласно действующему рейтингу WTA.