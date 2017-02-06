Свитолина вошла в восьмерку лучших чемпионской гонки WTA
Спортсменка может претендовать на поездку на итоговый турнир года.
Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в восьмерку сильнейших теннисисток чемпионской гонки WTA, сообщает Isport.
В этом рейтинге учитываются результаты только за нынешний сезон.
Украинка совершила скачок с 17-го на 8-е место. В ее активе сейчас 595 очков.
В обычном рейтинге WTA (учитываются результаты за последние 52 недели) украинка сохранила 13-е место.
Если же Свитолина удержится в восьмерке рейтинга до конца сезона, то она сыграет на главном старте сезона – Итоговом турнире в Сингапуре.
Чемпионская гонка WTA
1) Серена Уильямс (США) – 2030
2) Винус Уильямс (США) – 1331
3) Йоханна Конта (Великобритания) – 1010
4) Каролина Плишкова (Чехия) – 900
5) Коко Вандевей (США) – 835
6) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) – 823
7) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 615
8) Элина Свитолина (Украина) – 595
Как сообщал УНИАН, накануне украинка выиграла турнир в Таиланде, где была первой сеянной согласно действующему рейтингу WTA.