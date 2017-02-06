Украинские лыжники попали в Топ-6 эстафеты Универсиады

В Алматы (Казахстан) завершились эстафетные гонки по лыжному спорту в рамках зимней Универсиады, в которых украинские команды дважды попали в 6-ку лучших, сообщает официальный сайт соревнований.

В женской гонке 3х5 км. Юлия Тарасенко, Виктория Олех и Мария Насыко финишировали на 5-м месте с результатом 48 минут 07,8 секунды. Отставание от победителей составило 5 минут 42,7 секунды.

Чемпионом Универсиады в этом виде программы стала команда России (42:25.1), следом финишировали команды Казахстана (+52.1) и Франции (+1:46.1). Также украинок обогнала команда Беларуси (+4:51.2).

Читайте такжеУкраинцы Назарова и Никитин выиграли золото Универсиады в танцах на льдуВ мужской гонке 4х7,5 км. украинский квартет Алексей Красовский, Константин Яременко, Андрей Марченко и Александр Челенко финишировали в Топ-6 с итоговым результатом 1 час 16 минут 11.9 секунды. Отставание от победителя составило 3 минуты 22.6 секунды.

Чемпионом Универсиады стала сборная России (1:12:49.3), всего на 1,8 секунды отстала команда Казахстана, и на 2 минуты 02,5 секунды - Чехии.

Таким образом, после очередного дня соревнований, на счету сборной Украины по-прежнему 8 наград - 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы.

Как сообщал УНИАН, 28-я зимняя Универсиада Алматы-2017 проходит с 29 января по 8 февраля.