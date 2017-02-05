Четверо украинцев победили на легкоатлетических соревнованиях во Франции

Украинцы Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотыцына и Владислав Мазур стали победителями международного легкоатлетического турнира в Мондвилле (4 февраля, Франция), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Олеся Повх выиграла дистанцию 60 метров с результатом 7,20 сек.

Ольга Земляк была самой быстрой в беге на 400 метров (52,87 сек). Еще одна украинка Джойс Коба преодолела дистанцию за 55,23 сек.

Анна Плотмцына выиграла соревнования в беге на 60 метров с барьерами (8,08 с).

Владислав Мазур стал победителем по прыжкам в длину (7,59 м). Тарас Неледва – четвертый (7,48 м).

Кроме того, на этапе самой престижной легкоатлетической серии зимнего сезона IAAF World Indoor Tour Марина Килипко стала третьей в прыжках с шестом. На соревнованиях в немецком Карлсруэ Килипко со второй попытки преодолела 4,50 метра. Этот результат стал для Марины личным рекордом в помещениях. До этого ее лучшее достижение равнялось 4,40 м. Победила немка Лиза Рыжих (4,67 м). Напомним, что именно Килипко принадлежит национальный рекорд Украины по прыжкам с шестом. 3 сентября 2016 года в Трани (Италия) она преодолела 4,65 м.

Украинка Юлия Левченко заняла второе место на международных соревнованиях по прыжкам в высоту Hustopecske skakani (4 февраля, Густопече, Чехия). Стать вторым Левченко позволил результат 1,89 метров. Планку на этой высоте, как и на предыдущих, Юлия преодолела с первой попытки. Еще одна украинка, Юлия Чумаченко была восьмой (1,83 м). Победила британка Морган Лейк (1,92 м).

Еще одна украинка Алина Шух стала победительницей международного турнира по многоборью, который входит в серии European Athletics Indoor Permit Meetings (4 февраля, Таллинн, Эстония). Шух не хватило всего восьми очков, чтобы побить свой же мировой рекорд U20 в пятиборье в помещении. На командном чемпионате Украины в помещении (27 января 2017 г., Запорожье) Алина по сумме пяти видов набрала 4550 очков. В Таллинне – 4542.

По видам Шух показала в Эстонии такие результаты: 60 метров с барьерами – 8,89 сек; прыжки в высоту – 1,89 м (личный рекорд); толкание ядра – 13,81 м; прыжки в длину – 6,12 м; 800 м – 2.16,84 мин.