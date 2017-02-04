Украинцы Назарова и Никитин выиграли золото Универсиады в танцах на льду

В Алматы (Казахстан) завершились соревнования фигуристов в танцах на льду в рамках Универсиады, где золотые медали завоевали украинца Александра Назарова и Максим Никитин, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша пара показала итоговый результат 165,62, балла.

Украинцы лидировали после короткого танца, где показали результат 64,12 балла, а сегодня подтвердили свое первенство.

Читайте такжеБиатлонистка Белкина принесла Украине первое золото Универсиады2-е место и серебряные медали завоевали Софья Евдокимова и Егор Базин из России с результатом 156,96 балла, третье - Шари Кох и Кристиан Нойчтерн из Германии - 154 балла ровно.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 7 наград - 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Команда занимает 7-е место в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, зимняя Универсиада-2017 в Алматы проходит с 29 января по 8 февраля.