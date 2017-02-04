Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Тайбэе

В Тайбэе завершился полуфинальный матч теннисного турнира WTA Taiwan Open, где украинка Элина Свитолина встречалась с Мэнди Минеллой из Люксембурга и обыграла соперницу в двух сетах, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился легкой победой украинки со счетом 6:3, 6:2.

Читайте такжеСвитолина проиграла и последней из украинок выбыла из Australian OpenСоперницы провели на корте чуть больше часа - 1 час 08 минут, и все это время преимущество украинки было большим. В первом сете соперницы сражались на равных до счета 3:3, после чего Свитолина выиграла три гейма подряд. Во второй партии преимущество нашей теннисистки было еще более весомым.

В финале турнира украинка сыграет с Шуай Пэнг из Китая, которая в свое полуфинале одолела Люси Шафаржову из Чехии со счетом 6:4, 6:2.

Как сообщал УНИАН, турнир в Тайбэе проходит с 30 января по 5 февраля.