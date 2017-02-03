Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Тайбэе

В Тайбэе завершился матч 1/4 финала теннисного турнира WTA Taiwan Open, где украинка Элина Свитолина обыграла Онс Джабир из Туниса, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (4).

Читайте такжеСвитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в ТайбэеУкраинка имела подавляющее преимущество над соперницей в первой партии, которую выиграла со счетом 6:1. После этого наша тенниситка немного потеряла концентрацию, упустив второй сет - 3:6. В решающей третьей партии соперницы так и не смогли выявить сильнейшую в основных 12-ти геймах, а на тай-брейке более удачливой была укринка - 7:4.

Матч продолжался 1 час 55 минут.

В полуфинале украинка встретится с победительницей пары Мэнди Минелла - Лин Жу.

Как сообщал УНИАН, турнир в Тайване проходит с 30 января по 5 февраля.