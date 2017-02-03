Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2016 году

Составлен список самых высокооплачиваемых спортсменов мира за 2016-й год, который возглавил футболист сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Forbes.

Суммарный годовой доход Роналду составил 88 млн. долларов США.

Читайте такжеНеймар опередил Месси и Роналду в списке самых дорогих футболистов мираНа втором месте расположился также футболись, один из самых главных соперников Роналду - игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси - 81,5 млн. Тройку сильнейших замкнул баскетболист ЛеБрон Джеймс - 71 млн.

В Топ-10 также вошли Роджер Федерер (теннис) - 67,8, Кевин Дюрант (баскетбол) - 56,2, Новак Джокович (теннис) - 55,8, Кем Ньютон (американский футбол) - 53,1, Фил Микельсон (гольф) - 52,9, Джордан Спит (гольф) - 52,8 и Коби Брайант (баскетбол) - 50.