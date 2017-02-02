Призера чемпионата мира по легкой атлетике Оляновскую дисквалифицировали на четыре года за допинг

31 января 2017 года на заседании Исполкома Федерации легкой атлетики Украины было рассмотрено дело Людмилы Оляновской о нарушении ею антидопинговых правил, сообщает прес-служба ФЛАУ.

В частности, приняты следующие решения:

1. Дисквалифицировать Людмилу Оляновскую на четыре года в соответствии с п. 32.2 (а), 32.2 (b) и п. 40.2 Правил ИААФ и отстранить от участия в спортивных соревнованиях, начиная с 30.11.2015 года и до 29.11.2019 года.

2. Аннулировать все результаты соревнований, показанные в период с 09.11.2015 г. по 30.11.2015 г.

3. Спортсменке запрещено принимать любое участие в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в течение периода дисквалификации.

Возвращение спортсменки к соревновательной деятельности возможно только при условии выполнения Правила ИААФ 40.14.

Комментируя свою дисквалификацию спортсменка отметила:

«Ситуация достаточно абсурдная. Люди, которые разбираются в спорте, это хорошо понимают. В моей допинг-пробе, взятой во время учебно-тренировочного сбора, не в соревновательный период, нашли метан. Это анаболический стероид, который никоим образом не может помочь в развитии выносливости и завоевании медалей по спортивной ходьбе. Да и если посмотреть на меня, то видно, что ни бороды, ни мышц, как у бодибилдера, у меня и близко нет. Более того, это препарат прошлого века, который очень легко обнаружить. И нужно быть полным болваном, чтобы его употреблять. Мои две допинг-пробы в августе, когда я выиграла медаль чемпионата мира, и столько же в сентябре были чистыми. И вдруг во время учебно-тренировочного сбора, когда я не выступаю ни на каких соревнованиях, единично оказывается метан... Понимаю, что согласно правилам, каждый атлет несет ответственность за то, что попало к нему в организм. Поэтому не могу полностью снимать с себя ответственность. Но с другой стороны, заходя в столовую, я вижу перед собой салат, но не могу знать, не «приправленный» он чем-то. К большому сожалению, есть случаи, когда очень сложно и почти нереально проконтролировать то, что попадает к тебе в организм».

Людмила Оляновская на чемпионате мира в Пекине в 2015 году выиграла бронзовую медаль по спортивной ходьбе на 20 км. Годом ранее, на чемпионате Европы в Цюрихе она была второй. Ей принадлежит национальный рекорд Украины на этой дистанции. Все награды и рекорды за Людмилой сохраняются. Положительная допинг-проба была взята уже во время УТС после завершения сезона-2015, когда спортсменка не выступала, а только тренировалась.