Украинка Повх выиграла турнир престижной зимней легкоатлетической серии

Украинка Олеся Повх победила в беге на 60 метров на втором этапе престижной легкоатлетической серии зимнего сезона IAAF World Indoor Tour, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Соревнования прошли 1 февраля в Дюссельдорфе (Германия).

В финале Повх преодолела дистанцию с лучшим результатом нынешнего сезона – 7,16 секунды. Свой предыдущий показатель она улучшила на одну сотую секунды.

Кроме того, в секторе для тройного прыжка соревновалась Ольга Саладуха. Лучшей для нее стала заключительная, шестая попытка. С результатом 13,87 м она заняла пятое место. Победила Патрисия Мамона (14,11 м) из Португалии.

Следующий этап серии IAAF World Indoor Tour состоится 4 февраля в Карлсруэ (Германия).