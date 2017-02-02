Биатлонистка Бондарь принесла Украине пятую медаль Универсиады

В Алматы (Казахстан) завершилась биатлонная спринтерская гонка среди женщин в рамках зимней Универсиады, где 2-е место заняла украинка Яна Бондарь, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка допустила по одному промаху на двух огневых рубежах и преодолела дистанцию в 7,5 км. за 22 минуты 05.9 секунды - 22.8 секунды отставания от лидера.

Чемпионом в этом виде программы стала Галина Вишневская из Казахстана, допустившая 1 промах в "лежке" - 21 минута 43,1 секунды. Тройку призеров замкнула Анастасия Егорова из России (1 промах, 36,7 секунды отставания от лидера), опередившая в борьбе за бронзу украинку Юлию Журавок на 13,7 сек.

Медаль Бондарь стала пятой для сборной Украины на Универсиаде в Казахстане - 2 серебра и 3 бронзы. Ранее Надежда Белкина завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке биатлонисток. Еще 1 серебро и 2 бронзы на счету украинских сноубордистов. Сборная Украины находится на 11-м месте в общекомандном зачете.

Как сообщал УНИАН, 28-я зимняя Универсиада проходит в Алматы с 29 января по 8 февраля.