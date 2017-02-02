Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Тайбэе

В Тайбэе завершился матч второго круга теннсного турнира Taiwan Open серии International, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Люси Градецку из Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 6:4, 7:5.

Украинка обыграла соперницу, которая в первом круге одолела другую нашу соотечественницу Екатерину Козлову. В первом сете Свитолина и Градецка обменялись брейками в середине партии, но в концовке украинка сумела сделать еще один брейк. Во втором сете, соперница отыграла четыре матчбола на своей подаче при счете 4:5, а уже при счете 5:6, проиграла сет и матч с первого же матчбола.

- Это был непростой матч, Градецка очень хорошо играла, - отметила Свитолина во время блиц-интервью. - Спасибо за поддержку зрителям, для нас очень важно видеть болельщиков. Я рада, что смогла показать сегодня свою игру.

В четвертьфинале украинка сыграет с Онс Жабер - своей соперницей по финалу юниорского Ролан Гаррос в 2010 году. Сейчас в рейтинге WTA Онс занимает 181-е место.

Как сообщал УНИАН, турнир в Тайбэе проходит с 30 января по 5 февраля.