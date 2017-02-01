Юлия Джима признана лучшей спортсменкой января в Украине

По итогам спортивного января Национальный олимпийский комитет признал новоиспеченную чемпионку Европы по биатлону Юлию Джиму лучшей спортсменкой первого месяца в новом году, сообщает НОК Украины.

Лучшим тренером месяца стал старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец.

Высокого признания НОК наша Олимпийская чемпионка удостоена благодаря блестящему выступлению на европейском первенстве в польском Душники-Здруй. На престижном старте Юлия завоевала полный комплект наград.

В спринтерской гонке она, продемонстрировав чистую стрельбу и высокую скорость на трассе, не оставила ни одного шанса своим соперницам и заняла высшую ступеньку на пьедестале почета.

Медальные успехи украинка продолжила в гонке преследования, в которой принесла нашей стране «серебро». А в смешанной эстафете вместе с коллегами по команде: Анастасией Меркушиной, Александром Жирным и Русланом Ткаленком Юлия заняла третье место.

Отметим, что Юлия Джима впервые получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине.