Спорт для жестких джентльменов

Регби – довольно экзотичный вид спорта для наших краев – возник в середине XIX века в Англии, в городе Рагби. Согласно легенде, человеком, придумавшим регби, является Уильям Уэбб Эллис, учившийся в школе города Рагби. Первый свод правил игры был опубликован учениками школы в 1845 году. Но, до того, как этот вид спорта стал профессиональным, ему пришлось пройти сложный тернистый путь. Из-за различного рода конфликтов возникали даже сопутствующие виды спорта. Так, спустя полвека после того, как появились первые правила регби, в 1895 году, конфликт между английским регбийным союзом и рядом клубов из северной части страны привёл к созданию нового вида регби — регбилиг. Причиной разногласий стал запрет союза на финансовое стимулирование спортсменов, вынужденных пропускать воскресные работы ради участия в регбийных матчах. На протяжении большей части XX века руководящие регбийные органы поддерживали любительский статус игры, и лишь в 1995 году Международный совет регби отменил большую часть ограничений на оплату труда игроков. Таким образом, регби, лучшие представители которого уже давно вышли на профессиональный уровень, стало полностью профессиональным и с экономической точки зрения. Международный совет регби (IRB) является ведущим руководящим органом в игре с момента своего создания в 1886 году. Сейчас в регби играют более чем в ста странах по всему миру, а в ряде государств данный вид спорта признан национальными.

Особенность регби в том, что это, пожалуй, наиболее жесткий контактный вид спорта среди игровых. Если в том же хоккее или американском футболе существует целый набор защитной амуниции для игроков, то в регби форма простая – футболки да шорты. И получить травму в регби – самое плевое дело. А ведь настоящей контактной борьбы здесь намного больше, чем в футболе, гандболе, баскетболе… И тем более удивительно, что этот вид спорта зародился именно в Англии, стране джентльменов, где он обрел огромную популярность еще полторы сотни лет назад.

Наиболее престижным соревнованием в мире регби считается чемпионат мира, который проводится с 1987 года. Победитель турнира, который разыгрывается раз в четыре года, получает кубок Уэбба Эллиса, самый престижный трофей в этом виде спорта.

В Украине регби впервые появилось в 1930-40-х годах, но попытка прижиться в Украине была неудачной. А вот в 60-х регби прочно вошел в спортивную жизнь тогда еще советской республики. В 1962-1963 на базе студенческих спортивных клубов и в спортивных обществах Киева, Днепропетровска и Одессы были созданы первые регбийные команды.

Если первые 2-3 года команды были разрознены по различным спортивным турнирам, то в 1965 уже был проведен первый чемпионат Украины. С тех пор чемпионат (и первенства в различных возрастных категориях) проходят ежегодно. В первом чемпионате Советского Союза в 1968 году принял участие чемпион Украины киевское "Динамо", а в последующие годы, вплоть до 1991-го, когда Союз распался, в чемпионатах СССР по регби выступали ежегодно 5-6 команд из Украины (в высшей и первой лигах) и добивались весомых успехов. Особняком здесь стоит киевский "Авиатор". В 1978 году команда стала чемпионом СССР, четырежды была второй, трижды завоевывала бронзовые медали. Наконец, трижды "Авиатор" владел Кубком СССР.

Национальная команда СССР, дважды занимала вторые места в чемпионатах Европы (FIRA - AER), трижды была бронзовым призером. В её состав постоянно входило пять – семь игроков из регбийных клубов Украины. Более того, с момента формирования сборной команды СССР по регби, игроки «Авиатора» составляли костяк национальной сборной команды. Впервые звание вице-чемпионов Европы сборная СССР завоевала в Киеве на стадионе «Спартак», под руководством тренера клуба «Авиатор» Игоря Бобкова. В стартовый состав этой команды входили семь игроков клуба «Авиатор».

Такие игроки, как Валерий Ключников, Олег Слюсарь, Николай Торопов уже стали легендами украинского регби – первопроходцами победителями на всесоюзном и международном уровне.

В конце 1991 года украинский регби стал независимым. Федерация регби Украины была основана 16 декабря. Международное признание пришло спустя полгода. В июне 1992-го Федерация регби Украины стала коллективным членом европейской FIRA-AER, а в октябре того же года -всемирной IRB.

В отличие от футбола, хоккея, да и любого другого игрового вида спорта, в современном украинском регби есть свой гегемон. С 2005 года постоянным чемпионом Украины - с одним единственным исключением в виде «серебра» образца чемпионата-2007 - является харьковский «Олимп». При этом, в 2007-м в финальной серии (матч дома и матч на выезде) команда уступила одесскому «Кредо-63», после чего девять раз подряд (2008-2016) «Олимп» обыгрывал в борьбе за золото именно одесситов. В минувшем чемпионате Украины-2016 харьковчане выиграли первый матч финальной серии в Одессе с преимуществом в 8 очков (17:9), после чего позволили себе проиграть ответный матч (18:20) и сохранить титул чемпиона страны за собой. Сейчас харьковская команда является 12-кратным чемпионом Украины.

История харьковского коллектива в его нынешнем виде началась в 2005-м году, когда на базе «Легион-ОСК» (преемник еще ХТЗ, который выступал в чемпионате СССР) был создан клуб «Олимп». Символично, что именно в этом году харьковчане впервые стали чемпионами Украины. В чемпионатах 1999 и 2000 годов «легионеры» завоевывали бронзовые медали, в 2001 и 2002 годах — серебряные, затем в 2003-м — снова бронзовые, а в 2004-м — еще раз серебряные.

Любопытно, что приблизительно в это же время, в 2004-м году, был возрожден и «Кредо-1963», который прекратил свое существование в 1995-м году. Кроме победы в чемпионате Украины-2007, команда является 10-кратным серебряным призером чемпионата страны в 2007-2008 (формула проведения турнира осень-весна) и 2008-2016 годах.

На базе двух сильнейших клубов формируется и национальная сборная, которая в чемпионате Европы 2014/16 в дивизионе «Трофи» заняла 2-е место, выиграла в концовке турнира 7 матчей подряд. В том числе, украинцы впервые за 7 лет обыграли команду Молдовы – 36:17. В мае 2016-го украинцы остановились в шаге от, казалось бы, запредельной мечты – попадания в элитный дивизион европейского регби. Впрочем, прошло полгода и сейчас эта мечта, как и пару лет назад, кажется запредельной.

На старте нового цикла чемпионата Европы 2016-17 украинцы проиграли три матча. И, как говорится, проиграли без шансов. Сборной Польши наша команда уступила в гостях со счетом 0:22, команде Нидерландов на своем поле – 12:54 и, наконец, сборной Молдовы, спустя всего полгода после майской победы, – 15:54. Сейчас украинская команда крепко осела на дне турнирной таблицы с разницей очков – 27:130, то есть, - 103. При этом, украинцы обогнали все эти команды в итоговой турнирной таблице предыдущего турнира. Разумеется, вопрос сохранения места в Дивизионе «Трофи» пока ставить рано, но и о повышении в классе после такого старта говорить явно не приходится.

Кстати, остаться во втором по силе дивизионе европейского регби сборная Украины может даже закрепившись на последнем месте по итогам турнира. В сезоне-2017 вступил в силу ряд изменений Rugby Europe в схеме проведения чемпионатов Европы. Количество дивизионов уменьшилось с семи до пяти. Это связано с тем, что третья и четвертая по силе подгруппы разделились на две конференции. И в 3-м, и в 4-м дивизионах сборные теперь разделены на два пула по 5 команд по территориальному принципу на конференции «Север» и «Юг».

Сезон чемпионата Европы в каждом дивизионе разыгрывается в один круг, по итогам которого худшая сборная подгруппы вылетает в низший дивизион, а лучшая – повышается в классе (не относится к элитному пулу). Попадание в два сильнейших дивизиона «Чемпионшип» и «Трофи» усложнилось. По итогам сезона, худшая команда «Чемпионшипа» проводит матч за право остаться в элитной подгруппе с победителем пула «Трофи». Аналогичную встречу проводят худшая сборная «Трофи» и победитель «Конференции 1» (третий по силе дивизион).

После матча с Нидерландами и в канун игры с Молдовой, четвертной сборной Украины Игорь Снисаренко отмечал позитивный настрой команды и недооценку соперника: «Команда находится в позитивном настроении. Тренерский штаб указал на ошибки, допущенные во встрече с Нидерландами. Наставники сборной прошлись лично по каждому игроку и указали на плохие и хорошие как индивидуальные, так и командные действия. Думаю, мы просто недооценили голландцев и провалили начало матча, а перестроиться по ходу игры уже не сумели. В матче с Молдовой важно не дать сопернику разыгрывать мяч нападающими и не ошибаться в защите. Победит сильнейший, поэтому рассчитываем на красивую и зрелищную игру без травм».

Впрочем, обыграть своего следующего соперника украинцы так и не сумели.

26 декабря на официальном сайте Всемирной федерации регби World Rugby был опубликован актуальный рейтинг национальных сборных команд мира, где сборная Украины занимает 35-е место. Сейчас у нашей команды в рейтинге 51,54 балла, и она уступает и Молдавии, и Польше, и Нидерландам… Возглавляют рейтинг национальные команды Новой Зеландии, Англии и Австралии. Как и в футболе, в регби выступает не объединенная команда Великобритании, а несколько национальных команд (Англия, Шотландия, Ирландия и т.д.).

Также выступает во втором по значимости дивизионе «Трофи» чемпионата Европы и молодежная сборная Украины (U-20). Несколько дней назад состоялась жеребьевка ¼ финала турнира в этом возрасте, по итогам которого наша команда сыграет с национальной сборной Люксембурга. Турнир пройдет с 26 августа по 3 сентября в Праге (Чехия). В конце января также стало известно, что главным тренером молодежной сборной Украины назначен Сергей Брюзгин.

В отличие от турнира для национальных команд, где проводятся двухкруговые соревнования с разъездами (матч дома – матч в гостях), здесь все определяется в одном мини-турнире, который длится восемь дней. И путевку в «Чемпионшип» (высший дивизион чемпионата Европы для 20-летних регбистов) можно завоевать, выиграв всего три матча. Именно такая задача и будет стоять перед подопечными Брюзгина в сентябре.

Кстати, соревнования в «Чемпионшипе» состоятся в марте-апреле 2017 года по той же схеме, с матчами на выбывание. В турнире восьми сильнейших молодежных коллективов Европы будут четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Сильнейшая команда турнира Старого Света квалифицируется на чемпионат мира, который состоится в Уругвае с 25 августа по 10 сентября.

Матч с самым принципиальным соперником в 2017-м на чемпионате Европы проведет юниорская сборная Украины (возраст игроков – до 18 лет). С 06 по 16 апреля на полуострове Бретань (Франция) состоится Чемпионат Европы по регби-15 среди юниоров, где в четвертьфинале - первом круге соревнований, наша команда встретится со сборной России. Матч состоится 8 апреля.

Наконец, во втором по значимости европейском дивизионе «Трофи» выступает и сборная Украины по регби-7, который, в отличие от классического регби с 15-ю игроками на поле, имеет свою изюминку – эта разновидность игры включена в программу Олимпийских игр.

В 2016-м в Рио регби-7 дебютировал на Играх. В последний раз до этого регби в программе Олимпийских Игр присутствовал в 1924 году, когда в Париже были проведены соревнования по классической разновидности регби. Если в классическом регби команды играют два тайма по 45 минут, то в регби-7 - два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Что позволяет командам провести по нескольку игр в день. Турниры проходят компактно, зачастую, на одном стадионе и не требуют особых затрат, что привлекает чиновников Международного олимпийского комитета. Ведь чемпионат мира по классическому регби – соревнование масштаба ЧМ по футболу. И по количеству команд, и по стадионам, и по времени проведения – турнир растягивается более чем на месяц. Но если в футболе вопрос был решен путем участия в ОИ молодежных команд, то в ситуации с регби решили поступить иначе – оставив для программы Игр регби-7.

Согласно календарю соревнований Федерации регби Европы, проведение первого тура чемпионата Европы по регби-7 нынешнего года среди мужчин (дивизион «Трофи») запланировано на 3-4 июня в Праге (Чехия). В первом этапе первого тура нашей сборной команде, которая находится в группе В, предстоит сыграть с командами Хорватии, Дании и Израиля. Главным тренером мужской сборной Украины по регби-7 является Дмитрий Федишин.

А вот первый тур чемпионата Европы по регби-7 среди женщин в дивизионе «Трофи» состоится в Праге спустя неделю, 10-11 июня. На первом этапе наша сборная команда, которая находится в группе В, встретится с командами Чехии, Латвии и Румынии. Главным тренером женской сборной Украины по регби-7 является Дмитрий Кирсанов.

Год европейских чемпионатов может позволить Украине подняться в европейскую элиту сразу в нескольких турнирах. К сожалению, пока этого нельзя сказать только про главную команду страны - национальную сборную по регби-15. Игры против команд Швейцарии (12 марта) и Португалии (1 апреля), в случае успешного завершения, могут позволить команде покинуть последнее место в «Трофи» и избежать волнительной нервотрепки в виде матчей «за выживание» с победителем турнира в третьем по значимости дивизионе. У остальных же коллективов все начинается «с чистого листа».

Кирилл Стадниченко