Международную велогонку Race Horizon Park в дни Киева будут судить датчанин и поляк

Судьей мужских международных гонок Race Horizon Park 2017 будет международный комиссар UCI Якоб Кнудсен из Дании, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

«Я много ожидаю от велогонки Race Horizon Park. Я слышал хорошие отзывы о гонке от коллег среди комиссаров Международного союза велосипедистов. Я никогда не был в Украине раньше, поэтому я также с нетерпением жду этого визита», - заявил Якоб Кнудсен.

Судить женские международные велогонки Horizon Park Women Challenge и VR Woman ITT будет международный комиссар UCI Павел Скорек из Польши.

«Международный союз велосипедистов ежегодно присылает на Race Horizon Park крутых судей, которые являются стимулом для организаторов в плане развития и совершенствования. Мы убедились, что судьи обычно высоко оценивают организацию наших гонок. Поэтому будем готовиться, чтобы достойно провести Race Horizon Park 2017», - заявил президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Международный комиссар Якоб Кнудсен, который будет судить мужские гонки Race Horizon Park, живет в городе Дригструп и является членом правления Союза велосипедистов Дании, с недавних пор работает в автомобильной компании. Право судить международные гонки получил в октябре 2015 года после испытания на Туре Британии, до этого более 10 лет был комиссаром Союза велосипедистов Дании. В прошлом Якоб Кнудсен сам был велогонщиком. В качестве судьи был на таких велогонках, как Тур Дании, Тур Норвегии, Тур Британии, Тур Фьордов, Чемпионате мира по шоссейному велоспорту в Копенгагене (2011).

Комиссар Павел Скорек судил в 2016-м году международные велогонки Кубок Минска в Беларуси и Тур Галичины, поэтому это не первый профессиональный визит Скорека в Украину. Павел Скорек был судьей в составе панели комиссаров на Чемпионатах мира по велоспорту на треке среди юниоров в 2015 и 2016 годах.

Напомним, главным судьей Race Horizon Park 2016 был комиссар из Нидерландов Мартин Брюйн, а женские велогонки судил комиссар из Бельгии Юрген Дирейкере.

Велогонка Race Horizon Park, которая проходит в центре Киева, имеет 60-летнюю историю: из критериума она превратилась в три международные профессиональные велогонки с участием элитных украинских и большого количества иностранных команд и судей международного класса.

В 2016 году в рамках Race Horizon Park впервые в истории Украины состоялись женские международные велогонки, которые пройдут и в этом году. Велогонка Race Horizon Park – это большой праздник велосипедного спорта, которое поднимает престиж Киева на международной арене. До старта велогонки осталось меньше 4 месяцев. В этом году гонка пройдет в Дни Киева 26-28 мая.