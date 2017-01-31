Российского олимпийского чемпиона Сочи-2014 дисквалифицировали за допинг
13:30, 31 января 2017Другое
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Бобслеист Дмитрий Труненков отстранен от соревнований на 4 года.
Труненков дисквалифицирован на четыре года / НИА-Красноярск
Олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован Федерацией бобслея России на 4 года за нарушение антидопинговых правил на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Дисквалификация действует начиная с 19 апреля 2016 года.
Примечательно, что спортсмен объявил о завершении карьеры в августе 2016 года.
Труненков вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло занял первое место на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях четвёрок.
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