Российского олимпийского чемпиона Сочи-2014 дисквалифицировали за допинг

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован Федерацией бобслея России на 4 года за нарушение антидопинговых правил на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Дисквалификация действует начиная с 19 апреля 2016 года.

Примечательно, что спортсмен объявил о завершении карьеры в августе 2016 года.

Труненков вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло занял первое место на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях четвёрок.