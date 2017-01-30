Исполком Международного паралимпийского комитета запретил россиянам участвовать в отборе к Играм-2018

Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) запретил спортсменам-инвалидам сборной России участвовать в отборе к Играм 2018 года в Пхенчхане, сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).

«Исполком МПК отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР», — гласит заявление комитета.

Исполком МПК рассмотрел и обсудил предложения ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года при конкретных гарантиях с российской стороны 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне (Германия). После обсуждения этого вопроса Исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР.

ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством, а также продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским Играм в Корее, говорится в заявленнии.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная России была в полном составе отстранена от участия в летней Паралимпиаде-2016 в бразильском Рио.