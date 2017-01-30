Сборная Украины по биатлону заняла 2-е место в общекомандном зачете ЧЕ, у Джимы - награды всех достоинств

Сборная Украины по биатлону завоевала 2-е место в общекомандном зачете чемпионата Европы в польском Душники-Здруй, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету украинской сборной 4 награды - 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.

Читайте такжеДжима обогнала двух россиянок и завоевала золото чемпионата Европы по биатлону в спринтеЗолотую медаль в спринтерской гонке у женщин завоевала Юлия Джима. Серебро (в гонке преследования) также на счету нашей олимпийской чемпионки Сочи-2014 в эстафете. Бронзы были завоеваны в женской индивидуальной гонке (Анастасия Меркушина и смешанной эстафете - Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко).

Таким образом, в активе Юлии Джимы три награды первенства разного достоинства - золото, серебро и бронза. У Меркушиной - две бронзы.

Первое место в общекомандном зачете на счету сборной России - 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые награды (13), у команд Болгарии, Норвегии, Латвии и Польши по 1-3 медали в активе.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по биатлону проходил в Польше с 25 по 29 января.