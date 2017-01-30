Победительница Australian Open Серена Уильямс стала первой ракеткой мира

В понедельник были опубликованы новые версии рейтинга Женской теннисной ассоциации и мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов, где, в частности, женский рейтинг возглавила Серена Уильямс, сообщает WTA.

Уильямс обогнала Ангелик Кербер из Германии, которая на турнире в Мельбурне выбыла из борьбы на ранних стадиях. Кроме того, с 5-го на 3-е место поднялась Каролина Плишкова из Чехии, на 4-м месте осталась Симона Халеп из Румынии, на 5-е место с 6-го поднялась Доминика Цибулкова из Словакии, с 3-го на 6-е место опустилась Агнешка Радванська из Польши, на 7-м месте осталась Гарбинье Мугуруза (Испания), с 10-го на 8-е место поднялась Светлана Кузнецова из России, за счет чего опустились на одно место Кейс Медисон из США и Джоанна Конта из Великобритании.

Читайте такжеСерена Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннисуФиналистка Australian Open-2017 Винус Уильямс поднялась с 17-го места на 11-е, а лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила за собой 13-е место в рейтинге.

В мужском рейтинге АТР британец Энди Маррей и серб Новак Джокович сохранили за собой 1-2 места. Швейцарец Станислас Вавринка обогнал в борьбе за 3-4 места Милоша Раонича из Канады, 5-е место сохранил за собой Кеи Нисикори из Японии, с 9-го на 6-е место переместился испанец Рафаэль Надаль, поменявшийся местами с Гаэлем Монфисом из Франции. 7-8 места сохранили за собой хорват Марин Чилич и Доминик Тим из Австрии, а 10-ку сильнейших замыкает победитель австралийского чемпионата Роджер Федерер, поднявшийся с 17-го места.

Сильнейший краинский теннисист Александр Долгополов сохранил в рейтинге 69-е место, а Илья Марченко поднялся с 95-й на 93-ю позицию.