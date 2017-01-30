Украинские биатлонисты ушли с пьедестала, как только зазвучал гимн РФ, россияне тоже не стали его слушать (видео)

Украинцы ушли с пьедестала почета сразу, как начал играть российский гимн. Интересно, что российские спортсмены взяли пример с наших спортсменов и также не стали слушать гимн РФ.

По одной из версий, во время данного награждения - "цветочной церемонии", - гимн не должен был звучать и звукорежиссер включил его ошибочно, что и послужило причиной такого поведения спортсменов.

Как сообщал УНИАН, украинская сборная в польском Душники-Здруй завоевала 3-е место и бронзовую медаль. Наша команда выступала в составе Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко.

В упорной борьбе за серебро украинцы 0,7 секунды уступили команде Норвегии (0+9), с которой шли вместе после последнего огневого рубежа. Чемпионом Европы в этом виде программы стала команда России, которая преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 26,0 секунды (0+6).