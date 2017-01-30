Украинец Эльянов занял 7-е место на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

В голландском Вейк-ан-Зее завершился шахматный супертурнир Tata Steel, где в категории Masters украинец Паевл Эльянов занял 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш гроссмейстер набрал 7 очков в 13 партиях.

Читайте такжеЭльянов лидирует и опережает чемпиона мира Карлсена на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее Украинец выиграл по ходу соревнований 3 партии, при 8 ничьих и 2 поражениях.

Победителем соревнований стал американец Уэсли Со (9 баллов), который достаточно неожиданно обошел в таблице действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена (8) из Норвегии. Их очный поединок завершился вничью.

Вейк-ан-Зее — один из старейших и сильнейших шахматных турниров в мире. Проводится ежегодно с 1937 года (с перерывом в 1945 г.). До 1967 г. игрался в городе Бевервейк (Нидерланды), с 1968 г. переехал в соседний город Вейк-ан-Зе.