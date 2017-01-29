Сборная Украины по футзалу проиграла команде Испании во втором матче в Киеве

Украинцы выигрывали по ходу игры со счетом 2:0

В киевском Дворце спорта завершился второй товарищеский матч с участием сборной Украины против действующих чемпионов Европы команды Испании, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины. Игра завершилась со счетом 2:4. Напомним, что матч накануне завершился со счетом 1:1. Украина – Испания – 2:4 Голы: Журба (9), Корсун (34) – Рафа Усин (37, 39), Айкардо (40, 40) Украина: Ципун – Дзюба, Бондарь, Белоцерковец, Журба – Разуванов, Корсун, Шотурма, Мик. Грицына – Д. Сорокин, Педяш Испания: Карлос Баррон (Хуанхо, 21) – Ортис, Толра, Адольфо, Рафа Усин – Алекс, Пола, Хоселито Фернандес, Бебе – Хоселито Масиас, Давид Гарсия, Айкардо Предупреждения: Д. Сорокин (17), Дзюба (17) – Давид Гарсия (17) , Алекс (28)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter