Сборная Украины по футзалу проиграла команде Испании во втором матче в Киеве
Украинцы выигрывали по ходу игры со счетом 2:0
В киевском Дворце спорта завершился второй товарищеский матч с участием сборной Украины против действующих чемпионов Европы команды Испании, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.
Игра завершилась со счетом 2:4.
Напомним, что матч накануне завершился со счетом 1:1.
Украина – Испания – 2:4
Голы: Журба (9), Корсун (34) – Рафа Усин (37, 39), Айкардо (40, 40)
Украина: Ципун – Дзюба, Бондарь, Белоцерковец, Журба – Разуванов, Корсун, Шотурма, Мик. Грицына – Д. Сорокин, Педяш
Испания: Карлос Баррон (Хуанхо, 21) – Ортис, Толра, Адольфо, Рафа Усин – Алекс, Пола, Хоселито Фернандес, Бебе – Хоселито Масиас, Давид Гарсия, Айкардо
Предупреждения: Д. Сорокин (17), Дзюба (17) – Давид Гарсия (17) , Алекс (28)