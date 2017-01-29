Украинские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете чемпионата Европы

В польском Душники-Здруй завершилась смешанная эстафетная гонка чемпионата Европы по биатлону, где сборная Украины завоевала 3-е место и бронзовые награды, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда выступала в составе Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко.

Читайте такжеУкраинские биатлонисты не попали в призеры одиночной смешанной эстафеты чемпионата ЕвропыНаиболее проблемным у нашей команды стал, как ни странно, второй этап, где выступала олимпийская чемпинка Юлия Джима. На стрельбе в положении стоя она не смогла из восьми патронов выбить пять мишеней и вынуждена была преодолеь штрафной круг. Впрочем, партнеры по команде стреляли уверенно и принесли команде 3-е место - 37,1 секунды отставания (1+6).

В упорнейшей борьбе за серебро украинцы 0,7 секунды уступили команде Норвегии (0+9), с которой шли вместе после последнего огневого рубежа.

Чемпионом Европы в этом виде программы стала команда России, преодолевшая дистанцию за 1 час 12 минут 26,0 секунды (0+6).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по биатлону проходил в Польше с 24 по 29 января.