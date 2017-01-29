Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

В Мельбурне завершился финальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, где швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля, сообщает официальный сайт турнира.

Пятисетовый матч продолжался почти четыре часа и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Игра двух ветеранов мирового тенниса, которые в предыдущий раз играли в финале австралийского чемпионата в 2009-м году, проходила в упорнейшей напряженной борьбе. Соперники по очереди брали сеты, а в пятой решающей партии Надаль выигрывал со счетом 3:1, но проиграл пять геймов подряд.

Федерер, который не выступал полгода из-за травмы, выиграл пятый в карьере австралийский чемпионат и 18-й в карьере турнир серии "Большого шлема".

Как сообщал УНИАН, Australian Open проходил в Мельбурне с 16 по 29 января.