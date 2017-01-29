Украинские биатлонисты не попали в призеры одиночной смешанной эстафеты чемпионата Европы

В польском Душники-Здруй завершилась одиноная смешанная эстафета в рамках чемпионата Европы, где сборная Украины заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда выступала в составе Ирина Варвинец - Андрей Доценко.

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Чемпионом Европы в этом виде программы стал дуэт из России, преодолевший дистанцию за 37 минут 10,2 секунды. На 6,3 секунды отстала комнада Норвегии, на 13,9 - сборная Польши.

Чемпионат Европы по биатлону завершится сегодня днем классической смешанной эстафетой, с участием четырех спортсменов.