Сборная Украины по футзалу сыграла вничью в первом матче с Испанией

В Киеве состоялся первый из двух товарищеских матчей сборной Украины против чемпиона Европы и одной из сильнейших команд мира - Испании, который завершился вничью, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинцы открыли счет в матче благодаря точному удару Белоцерковца на 11–й минуте. Однако, Хоселито Фернандес сравнял счет на 13-й минуте.

Украина – Испания – 1:1

Голы: Белоцерковец (11) – Хоселито Фернандес (13)

Украина: Иваняк – Журба, Д. Сорокин, Бондарь, Белоцерковец – Ник. Грицина, Мих. Грицына, Шотурма, Разуванов – Волянюк

Испания: Хуанхо (Фабио, 21) – Ортис, Адольфо, Рафа Усин, Давид Гарсия – Бебе, Пола, Алекс, Хоселито Фернандес – Толра, Айкардо

Предупреждения: Журба (33), Д. Сорокин (36) – Хоселито Фернандес (33)

Удаление: Разуванов (38)

На 38-й минуте Рафа Усин (Испания) не реализовал 10-метровый (вратарь)