Джима завоевала серебро Чемпионата Европы по биатлону в гонке преследования

В польском Душники-Здруй завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону, где украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль.

Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах в "стойке" и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.

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Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по биатлону проходит в Польше с 24 по 29 января.