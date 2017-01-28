Сборная Украины по хоккею с мячом выиграла матч за 5-е место ЧМ в турнире В

В Тролльхеттане (Швеция) на арене «Слеттбергсхаллен» завершился матч за 5-6 места турнира В чемпионата мира по хоккею с мячом, в котором сборная Украины обыграла команду Эстонии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 8:6.

Последняя игра сборной Украины на турнире в Швеции проходила "на качелях", где наша команда то уходила в отрыв, то позволяла сопернику выровнять положение.

Счет в матче на 4-й минуте открыл эстонец Владислав Андреев, но уже на 7-й минуте Андрей Марковиченко сравнял результат - 1:1. Роман Левченко вывел украинцев вперед на 10-й минуте, Мизаил Скалицкий увеличил преимущество на 17-й, Сергей Мозговой довел счет до крупного на 19-й - 1:4. После этого эстонцы забили второй гол на 23-й минуте, на что на 24-й точный ударом ответил Андрей Марковиченко - 2:5.

В конце первого - начале второго тайма эстонцы забили три гола подряд и сравняли счет, 5:5. Но, на 41-й минуте Марковиченко вновы вывел сборную Украины вперед, на 49-й Левченко довел преимущество до двух голов, а спустя минуту Марковиченко сделал хет-трик и довел преимущество украинцев до 8:5. Последний гол в этом матче был на счету эстонцев, но на итоговом езультате это не отразилось.

Таким образом украинцы заняли по итогам Чемпионата мира 5-е место в турнире В и общее 13-е место.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по хоккею с мячом 2017 — 37-е первенство мира, проходит в шведских Сандвикене и Тролльхеттане с 24 января по 5 февраля.