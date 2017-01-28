Серена Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису

В Мельбурне завершился финальный матч женского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии, в котором американка Серена Уильямс обыграла сестру Винус Уильямс, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Если Серена была посеяна на этом турнире под 2-м номером и ее выход в финал был логичен и предсказуем, то Винус в поседние годы немного сбавила обороты и имела 13-й номер посева. Поэтому ее выхож в финал был неожиданным. До этого, в последний раз, сестры играли между собой в финале Уимблдона-2009.

Читайте такжеУкраинка Костюк выиграла юниорский Australian OpenВ решающем матче обе спортсменки показали мощный динамичный теннис, где более быстрой оказалась Серена, в решающий момент выигрывая геймы на подаче соперницы.

Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

Australian Open завершится в воскресенье, 29 января, матчем между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.