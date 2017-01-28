Биатлонист Жирный занял 15-е место в гонке преследования чемпионата Европы

В польском Душники-Здруй закончилась мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону, где единственный представитель Украины Александр Жирный финишировал на 15-м месте, сообщает Федерация биатлона Украины.

Жирный по результатам спринтерской гонки стартовал 27-м с отставанием от лидера в 1 минуту 14,5 секунды. Кроме того, он допустил один промах на первой же стрельбе в гонке преследования и еще более отстал от лидеров. Три "чистые" стрельбы на последующих огневых рубежах не позволили спортсмену добраться выше, чем до 15-го места.

Отставание от победителя составило 2 минуты 04.7 секунды.

Чемпионом Европы в гонке преследования стал Александр Логинов из России (1 промах), преодолевший дистанцию за 31 минуту 48.2 секунды. 2-е место у Евгения Гараничева из России (1 промах) - +27.8 секунды отставания, 3-е у Андрей Расторгуева из Латвии (4 промаха), +59.5 сек.

Позже сегодня состоится женская гонка преследования, где основным фаворитом считается чемпионка Европы в спринте украинка Юлия Джима.